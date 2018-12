Red Bull ameaça deixar a Fórmula 1 no final da temporada de 2020

A Red Bull, tetracampeã mundial, ameaçou deixar a Fórmula 1 no final da temporada de 2020. Em entrevista à Motorsport, o antigo piloto e atual consultor da escuderia, Helmut Marko, admitiu que tudo vai depender do novo acordo comercial e das novas regras a serem aplicadas em 2021.Marko afirmou que a Red Bull analisará com a Honda, nova fabricante de motores, as condições para se manter competitiva no Mundial, tendo ponderado alternativas, como seja a aposta nas 24 Horas de Le Mans."Temos acordo até 2020 e vamos cumpri-lo. Mas quanto ao futuro, não vamos tomar decisões enquanto não tivermos um acordo sobre os motores e o pacto de concórdia. Não vamos ficar dependentes como estivemos no passado ao implorar por promessas não cumpridas. Parar poderá ser a opção", declarou Marko, que se insurgiu contra um hipotético limite de custos: "Se a Fórmula 1 quiser ter um limite de custos, vamos ter que demitir pessoas. Não queremos isso. Poderíamos usar este custo em outras categorias", acrescentou o consultor da Red Bull.