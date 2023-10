Red Bull diz que Verstappen "não vai ajudar" Pérez a conseguir o 2.º lugar

Com o campeonato de construtores e o mundial de pilotos já conquistados, a Red Bull poderá agora centrar as suas atenções para Sergio Pérez. Depois de um início de época a um grande nível (alcançou duas vitórias e dois segundos lugares nas primeiras cinco provas do ano), o piloto mexicano tem vivido nesta reta final uma fase de menor fulgor - nas últimas três corridas o melhor que conseguiu foi um 8.º lugar.A necessitar de dar melhorar o seu desempenho individual para garantir a continuidade no monolugar da Red Bull, Sergio Pérez recebeu esta quarta-feira a notícia de que a equipa austríaca está empenhada em cumprir o contrato entre as duas partes, que termina em 2024. A garantia veio do polémico Helmut Marko, assessor da Red Bull em declarações à televisão alemã 'Sport1'."Volto a dizer, o Pérez tem contrato e queremos respeitá-lo. Estamos a fazer todos os possíveis para que volte à normalidade. Contrato? Simplesmente não temos alternativas. Caso contrário, ele poderia ter um problema. Tem contrato até 2024 e está inteiramente nas mãos dele. Temos três pilotos na AlphaTauri, e Lawson serve como reserva para as duas equipas. Então, muitas coisas podem acontecer", começou por dizer o antigo piloto de Fórmula 1 entre 1971 e 1972.Na opinião de Helmut Marko, apenas um piloto poderia alcançar o nível competitivo de Max Verstappen neste momento se tivesse o mesmo carro em mãos. "Neste momento só vejo uma pessoa que poderia aproximar-se do nível do Max e essa pessoa é Fernando Alonso", atirou, sublinhando que o holandês, atualmente tricampeão mundial da modalidade, não irá ajudar o seu companheiro de equipa a garantir o segundo lugar no Mundial de pilotos, algo que não é propriamente uma novidade: "Não, Max não o vai ajudar."