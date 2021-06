Red Bull lidera treinos livres do Grande Prémio do Azerbaijão

A Red Bull deu continuidade esta sexta-feira ao bom momento que atravessa no Campeonato do Mundo de Fórmula - onde lidera a tabela de pilotos e construtoras - e fechou o primeiro dia com claros sinais de vantagem sobre a Mercedes, equipa heptacampeã mundial da modalidade.





Na primeira sessão de treinos livres do Grande Prémio do Azerbaijão, em Baku, foi o holandês Max Verstappen quem mais se destacou, ao realizar o tempo mais rápido da sessão: 1:43.184, com a Ferrari a chegar-se muito perto do carro Red Bull - Charles Leclerc foi segundo, com +0.043s, e Carlos Sainz foi terceiro, com +0.337s.Na segunda sessão, os dois carros da Red Bull dominaram por completo, com Sergio Pérez a encerrar o dia com o melhor tempo nos relógios 1:42.115 - ele que tinha sido o quarto mais rápido na primeira sessão -, com Verstappen a rodar a apenas +0.101s do que o mexicano. Carlos Sainz (Ferrari) voltou a dar bons sinais, terminando em terceiro uma vez mais (+0.128s).Habituados a liderar em quase todas as corridas, a Mercedes está a atravessar uma nova realidade esta temporada - e Baku foi neste primeiro dia sinal disso mesmo. Na primeira sessão de treinos, Lewis Hamilton foi o mais rápido da formação alemã, com 1:43.893, +0.709s do que Max Verstappen, com Valtteri Bottas a fechar com +1.707s do que o holandês que lidera, à entrada para este GP, a tabela dos pilotos.No que toca à última sessão do dia, Lewis Hamilton voltou a ser o melhor da dupla da Mercedes, mas a mais de um segundo do topo (+1.041s), fechando a sessão com o 11.º melhor tempo. Valtteri Bottas foi 16.º (!), a +2.069s da liderança.