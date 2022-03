Red Bull prepara-se para encher os bolsos de Max Verstappen

O holandês Max Verstappen já terá assinado um novo contrato com a Red Bull por pelo menos quatro épocas no valor de 53,5 milhões de dólares (mais de 48 milhões de euros) por ano, tornando o atual campeão mundial como um dos mais bem pagos na história da F1, de acordo com a imprensa holandesa e britânica. Tudo leva a crer que o acordo será oficializado na próxima semana, depois da Red Bull firmar novos patrocinadores, com as gigantes Oracle (tecnologia) e Bybit (criptomoedas). Verstappen, de 24 anos, tinha um contrato com a Red Bull até 2023, mas o acordo será prolongado, com um aumento de quase 100 por cento em relação ao anterior salário, equivalente ao do britânico Lewis Hamilton (sete vezes campeão mundial). O novo acordo põe fim a qualquer especulação de que a Mercedes estaria interessada em acolher Max, aquando da reforma de Lewis Hamilton, de 37 anos.

“Está tudo acordado. Max vai ficar por um longo tempo, talvez cinco anos ou mais, com um aumento financeiro substancial, perto do dobro”, revelou fonte da Red Bull ao ‘Daily Mail.’