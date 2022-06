Red Bull suspende jovem promessa por frase racista em stream de 'Call of Duty: Warzone'

Ainda que por agora apenas suspenso, é bastante provável que a ligação de Vips à Red Bull acabe por eventualmente conhecer o seu final, terminando assim um vínculo de quatro anos no qual participou nos Mundiais de Fórmula 3 e Fórmula 2. Foi quarto na F3 em 2019, antes de dar o salto para a F2, onde por agora é sétimo - no ano passado foi 6.º no final da época. Para lá destas presenças em Mundiais de promoção, o estónio atuava como piloto de testes/reserva das equipas Red Bull e Alpha Tauri, tendo inclusivamente este ano rodado em Espanha no RB18 de Checo Pérez.

O estónio Jüri Vips foi suspenso por tempo indeterminado pela Red Bull, devido a um comentário racista feito durante uma transmissão em direto na plataforma Twitch enquanto jogava o vídeojogo 'Call of Duty: Warzone'. Elemento integrante da Red Bull Junior Team, que junta as maiores promessas da esfera da Red Bull na esperança de encontrar o próximo mega talento, o piloto de 21 anos foi apanhado a dizer as palavras 'bitch nigga', uma termonologia considerada como ofensiva para a comunidade negra. No mesmo stream terá também afirmado que o rosa é uma cor de homossexuais."A Red Bull Racing suspendeu o piloto junior Juri Vips de todas as funções na equipa com efeito imediato enquanto se espera por uma investigação completa ao incidente. Como organização, condenamos o insulto de qualquer tipo e temos uma política de tolerância zero contra linguagem ou comportamentos racistas dentro da equipa", podia ler-se na nota partilhada pela equipa de Milton Keynes.Em seguida, o próprio Vips também pediu desculpa pelo sucedido. "Quero pedir desculpa pela linguagem ofensiva utilizada numa transmissão em direto de um vídeojogo. Esta linguagem é totalmente inaceitável e não retrata os valores e princípios pelos quais me guio. Lamento imenso as minhas ações e o exemplo que não quero dar. Vou cooperar totalmente com a investigação", escreveu o estónio.