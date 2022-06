Red Bull termina contrato com Juri Vips após comentário racista em 'livestream'

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

A Red Bull comunicou esta terça-feira que colocou um ponto final na ligação contratual com o jovem piloto Juri Vips, que se encontrava suspenso desde que proferiu comentários racistas durante uma transmissão em direto na 'Twitch'.

"Em resultado de uma investigação levada a cabo após um incidente na Internet que envolvia Juri Vips, a Oracle Red Bull Racing decidiu terminar o contrato de Juri como piloto de testes e reserva. A equipa não compactua com qualquer forma de racismo", pode ler-se na nota hoje divulgada pela escuderia austríaca.

Tudo teve início no passado dia 22, quando o jovem piloto estónio foi apanhado a dizer as palavras 'bitch nigga', uma terminologia considerada como ofensiva para a comunidade negra, durante uma 'stream' na plataforma 'Twitch' enquanto jogava 'Call of Duty: Warzone'.

Depois de a equipa informar o piloto que estava suspenso por tempo indeterminado, Juri Vips veio a público pedir desculpa pelas suas palavras. "Quero pedir desculpa pela linguagem ofensiva utilizada numa transmissão em direto de um vídeojogo. Esta linguagem é totalmente inaceitável e não retrata os valores e princípios pelos quais me guio. Lamento imenso as minhas ações e o exemplo que não quero dar. Vou cooperar totalmente com a investigação", escreveu na altura, nas redes sociais.