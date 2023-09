Red Bull volta ao 'normal' e Verstappen domina treinos no Japão

Depois de um fim de semana a 'remar para trás' em Singapura, a Red Bull parece ter resolvido todos os problemas que teve na Marina Bay e voltou aos desempenhos habituais no Japão. Max Verstappen foi o mais rápido nos treinos desta sexta-feira, em Suzuka, e parece lançado rumo a mais uma pole position esta época."Correu tudo bem hoje. Senti desde a primeira volta que o carro voltou a ser agradável de conduzir", explicou Verstappen no final.Com um novo motor e um novo difusor no seu monolugar, o bicampeão mundial e atual líder do Mundial voou nas duas sessões de hoje. Atrás do holandês ficou o Ferrari de Charles Leclerc, seguido pelo McLaren de Lando Norris, que na semana passada esteve no pódio.Carlos Sainz, vencedor do GP Singapura de domingo (o primeiro da época que não foi ganho pela Red Bull), acabou as duas sessões de treino com o quarto melhor tempo.