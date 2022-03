Reunião de emergência atrasa arranque da segunda sessão de treinos em Jeddah

Uma reunião de emergência atrasou o arranque da segunda sessão de treinos livres, que tinha início marcado para as 20 horas locais e agora arrancará apenas às 20:15 (17:15 horas de Lisboa).De acordo com a imprensa internacional presente no Circuito Urbano de Jeddah, o CEO da Fórmula 1, Stefano Domenicali, chamou com caráter de urgência todos os chefes de equipa e pilotos associados às mesmas ao seu gabinete para uma pequena reunião antes do arranque da segunda e última sessão de treinos livres marcada para esta sexta-feira. Mohammed Ben Sulayem, presidente da Federação Internacional do Automóvel (FIA), também marcou presença nesta sessão.Fonte oficial da F1 justifica o atraso do arranque da segunda sessão de treinos livres devido a "reparos na pista após os acidentes na qualificação de F2".Segundo a imprensa que está presente no Circuito em Jeddah, está marcada uma nova reunião para o final da segunda sessão de treinos livres, que deverá ocorrer às 22 horas locais (19 horas de Lisboa).