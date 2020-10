Ricciardo acredita nas "boas hipóteses" de Portugal continuar no calendário da Fórmula 1

O piloto australiano Daniel Ricciardo (Renault) disse esta quinta-feira acreditar que "há uma boa hipótese" de o Grande Prémio de Portugal continuar no calendário do Mundial de Fórmula 1 no próximo ano.

Numa conferência de imprensa promovida pela marca francesa para os jornalistas portugueses, Ricciardo admitiu que "será uma grande corrida" e que todos "esperam voltar, talvez mais cedo, no próximo ano".

"Acho que há uma boa hipótese de continuar no próximo ano. Se correr bem e como todos os pilotos estão entusiasmados, isso pode ajudar", sublinhou o piloto da Renault, quarto classificado do Mundial, com 78 pontos, a 152 do líder, o britânico Lewis Hamilton.

Ricciardo acredita que "todos os pilotos vão adorar [a corrida portuguesa], porque a pista é muito bonita".

No entanto, apesar de já ali ter corrido há 11 anos, noutra categoria (GP2), o piloto australiano admite que "não será uma vantagem", pois "já passou muito tempo" e já não se recorda "do traçado".

"Amanhã [sexta-feira], vou ter de decorar a pista outra vez, por isso não considero que seja uma vantagem já ter corrido aqui. Já passou muito tempo", sublinhou.

Ricciardo considera que este circuito "é semelhante ao de Mugello [em Itália]", onde se disputou a corrida de que mais gostou este ano.

"Parece-me semelhante a Mugello. Espero manter esta série de resultados, dentro do 'top 6'. Já ficava feliz se terminasse nos seis primeiros", afirmou.

O australiano revelou ainda estar "a trabalhar em novos desenhos" para outra tatuagem ao patrão da equipa, o francês Cyril Abitboul, com quem apostou e ganhou na corrida anterior a realização de uma tatuagem à sua escolha.

"Já estamos a trabalhar em novos desenhos. Deverá estar pronta em breve", brincou.

O Grande Prémio de Portugal de Fórmula 1 é a 12.ª prova da temporada e disputa-se no Autódromo Internacional do Algarve entre sexta-feira e domingo, 24 anos depois da última passagem do 'Grande Circo' por Portugal.