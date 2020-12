Romain Grosjean já faz agachamentos e não perde a boa disposição

No mesmo dia em que falou pela primeira vez à imprensa sobre o grave acidente que sofreu no Bahrein, Romain Grosjean recorreu às redes sociais para deixar nova mensagem aos seus fãs, numa publicação na qual voltou a brincar com o facto de ter as suas mãos ainda com sequelas do susto de domingo.





View this post on Instagram A post shared by Romain Grosjean (@grosjeanromain)

"Nunca pensei que uns agachamentos com o peso corporal me deixassem feliz. O corpo está a recuperar bem do impacto. Esperemos que o mesmo se aplique às queimaduras nas mãos. Obrigado a todos uma vez mais pelas mensagens", escreveu o francês da Haas, numa publicação na qual rematou em jeito bem humorado. "Ainda estou muito lento a escrever".