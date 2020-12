Russell chegou, viu e... arrasou: britânico domina primeiros treinos livres no GP de Sakhir

A viver o primeiro dia do conto de fadas que a pandemia lhe 'ofereceu' - graças ao positivo de Lewis Hamilton à Covid-19 -, o britânico George Russell confirmou esta sexta-feira o seu talento, ao ser o piloto mais rápido no conjunto dos dois primeiros treinos livres para o Grande Prémio de Sakhir, que este fim de semana se realiza numa versão mais rápida do Bahrain International Circuit.





Aos comandos do Mercedes do campeão do Mundo, o jovem de 22 anos, 'emprestado' pela Williams para este Grande Prémio, mostrou logo ao que ia na primeira sessão, ao registar 54.546 segundos na sua volta mais rápida, ficando à frente de Max Verstappen (a 0,176 s) e Alex Albon (a 0,265). Já Bottas, o seu colega de equipa, foi apenas 4.º, a 322 milésimas do jovem britânico.Horas depois, na segunda sessão, a história foi similar, mas bem pior para Bottas, que foi apenas 11.º, a mais de meio minuto de Russell. O jovem voltaria a ser o mais rápido, ainda que não tenha melhorado o tempo da primeira sessão, ao fazer 54,713 segundos. Mesmo assim, valeu para ficar uma vez mais à frente Max Verstappen (a 0,128) e Sergio Perez (a 0,153).