Russell conquista primeira vitória da carreira na corrida de 'sprint' do GP de São Paulo

George Russell conquistou este sábado a primeira vitória da carreira na Fórmula 1 ao vencer a corrida de 'sprint' do Grande Prémio de São Paulo, somando assim mais oito pontos no Mundial de pilotos e a 'pole position' para a prova de domingo, ao lado do companheiro de equipa Lewis Hamilton (que foi terceiro), fruto da penalização aplicada a Carlos Sainz (que terminou a prova de 'sprint' em segundo) devido à troca de motor.Verstappen, atual bicampeão mundial, concluiu a prova no quarto posto, à frente do companheiro de equipa Sergio Pérez, que ainda lidera a luta pelo segundo lugar no Mundial de pilotos. Leclerc (Ferrari), Norris (McLaren) e Magnussen (Haas), que hoje largou da pole position, fecharam a janela de pontos desta corrida de 'sprint.Esta foi também a primeira vitória da Mercedes na presente temporada, apesar não ser contabilizada como tal.