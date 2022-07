Russell: «Passei grande parte do meu tempo a ver Hamilton a batalhar com os dois Haas»

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Com corridas totalmente distintas, George Russell e Lewis Hamilton conseguiram este sábado arrecadar mais pontos para a Mercedes no Campeonato de Construtores, e consequentemente, somar mais uns poucos para o Mundial de pilotos. Em declarações no final da corrida de sprint, o jovem piloto britânico não destacou grandes acontecimentos na sua prova, uma vez que praticamente não teve grandes incidentes ou lutas.





"Não aconteceu nada demais durante a corrida. Passei grande parte do meu tempo a ver o Lewis [Hamilton] a batalhar com os dois carros da Haas e também o Alex [Albon] com o Seb [Vettel] nos ecrãs. E foi isso", começou por dizer o piloto britânico da Mercedes, que hoje regressou aos top-5 (embora numa corrida de sprint), depois de não ter terminado a prova em Silverstone.

"Quero agradecer imenso a todas as pessoas da garagem, que fizeram um trabalho incrível a reparar e conseguir com que os dois carros saíssem hoje para a pista. São pontos na mesma, e ainda estamos numa boa posição para amanhã em P4, mas o nosso ritmo não estava onde esperávamos ou pensávamos que estivesse", acrescentou.

Já Hamilton lamentou o incidente com Pierre Gasly (AlphaTauri) logo após o arranque, deixando um comentário ao piloto francês. "Primeiramente, não tive um bom arranque. Segundamente, eu não consigo compreender estes pilotos. A andarem de um lado para o outro... eu não sei se eles se apercebem que estão a andar de um lado para o outro, mas era completamente desnecessário, tinha tanto espaço à direita. O meu carro acabou por ficar um pouco danificado ali, não sei quanto ao certo mas foi um grande impacto na minha dianteira. Estou feliz por ter conseguido continuar. E depois tive mais um [momento idêntico] à frente, com um Williams e um Red Bull - eles fizeram exatamente o mesmo. Consegui sobreviver", disse, rematando: "Espero que amanhã não seja como hoje. Vamos ver e cruzar os dedos."