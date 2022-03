Saiba quem poderá ocupar a vaga de Daniel Ricciardo caso o australiano falhe o GP do Bahrain

Daniel Ricciardo testou esta sexta-feira positivo à Covid-19 e, como tal, não estará presente no último dia dos testes oficiais de pré-temporada da Fórmula 1. A notícia foi avançada hoje pela própria McLaren, que em comunicado garantiu que o piloto australiano estará, de acordo com os regulamentos locais, disponível para disputar o Grande Prémio do Bahrain, a primeira prova do calendário de 2022.





Contudo, e se Daniel Ricciardo não testar negativo a tempo de realizar a prova? Quem será o substituto que a McLaren lançará para o lugar do australiano na pista? Pois bem, estas são duas questões que iremos prontamente responder. De momento, os dois pilotos reservas que a McLaren tem ao ser dispor, e que atualmente partilha com a Mercedes, são o belga Stoffel Vandoorne e o holandês Nyck de Vries, atual campeão de Fórmula E pela Mercedes.Estes são os candidatos naturais a ocupar o lugar de Daniel Ricciardo em Sakhir, isto caso o australiano não recupere a tempo do Grande Prémio, que se realiza no próximo fim de semana, de 18 a 20 de março.Recorde-se que na última temporada Robert Kubica foi também chamado em circunstâncias semelhantes a ocupar o lugar de Kimi Räikkönen na Alfa Romeo, nas provas no GP da Holanda e no GP de Itália, em Monza, tendo terminado no 15.º e 14.º lugares, respetivamente.