Sainz preocupado com ritmo de Verstappen: «Seis décimas parece-me demasiado...»

Carlos Sainz conseguiu conquistar a 'pole position' para o Grande Prémio da Bélgica. Contudo, apesar de o principal objetivo para a qualificação estar assegurado, o piloto espanhol da Ferrari mostrou-se preocupado com o facto de Max Verstappen - que vai partir de 15.º depois de ter trocado de motor - ter feito uma volta 6 décimas mais rápido na sessão de sábado.

"Seis décimas parece-me demasiado... Mas estou feliz porque o objetivo número 1 era sair da 'pole position' e está cumprido. Mas como equipa temos de ver porque a Red Bull está muito forte esta semana. E porque conseguem tanta diferença com uma volta. Mas em ritmo de corrida estou mais contente e talvez dê para lutar [pela vitória]", atirou o piloto natural de Madrid, em declarações aos microfones da 'Sport TV'.

Já Verstappen revelou esperar estar umas posições mais adiantadas ao fim de poucas voltas, desejando apenas não apanhar um comboio de DRS pelo meio do percurso. "Espero não apanhar um comboio de DRS, isso seria doloroso. Mas no final temos um bom ritmo e espero nas primeiras voltas conseguir recuperar alguns lugares e não perder muito para os da frente. Com o andamento do carro espero recuperar", disse, também em declarações à 'Sport TV'.

Por fim, Fernando Alonso, que este fim de semana volta a partir dos lugares da frente (foi o 3.º mais rápido da sessão de qualificação), mostrou-se satisfeito com o desempenho do Alpine - que já não será seu após o final desta temporada -, mas alertou para a possível pressão dos Mercedes de Hamilton e Russell, sem esquecer... Verstappen.

"É lógico que ajuda sempre estar no grupo da frente porque tens uma corrida mais tranquila, uma estratégia mais tranquila. Dá para cuidar dos pneus também. Esperamos muita luta com os Mercedes que vão estar fortes atrás de nós e com o Max que vai chegar muito depressa", terminou.