Sainz sofre tentativa de assalto e corre atrás de ladrões que lhe levaram relógio... de 500 mil euros

O 'La Stampa' avança que Carlos Sainz, piloto da Ferrari, sofreu uma tentativa de assalto à porta do hotel onde estava hospedado em Milão, horas depois de ter disputado, em Monza, o Grande Prémio de Itália de Fórmula 1 Segundo a mesma fonte, os ladrões tentaram fugir com o relógio do piloto espanhol, avaliado em cerca de 500 mil euros. Não conformado, Sainz correu atrás dos assaltantes com o seu guarda-costas e acabou por alcançá-los, pouco antes da polícia chegar ao local.Os responsáveis pelo roubo foram detidos e levados pelas autoridades. Sainz apresentou uma queixa formal e acabou por regressar ao hotel.