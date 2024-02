Sainz também aprova o novo SF-24 da Ferrari: «Mal posso esperar para conduzi-lo»

Carlos Sainz prepara-se para cumprir a quarta e última temporada ao serviço da Ferrari, depois de os 'tiffosi' terem anunciado a contratação de Lewis Hamilton para a temporada de 2025. O piloto espanhol deu o seu veredito acerca do SF-24, o novo monolugar da Ferrari, esclarecendo, à semelhança de Leclerc, que a equipa de Maranello tem trabalhado para ultrapassar as debilidades encontradas na última época.

"Estamos a tentar melhorar todas as áreas. Penso que, se queremos realmente lutar pelo título mundial este ano, temos de melhorar em todas as áreas do carro e é exatamente isso que temos tentado fazer durante todo o inverno e na época passada, tentar melhorar todas as áreas - não deixar nada sem tocar ou sem tentar melhorar. Com esta abordagem e com esta mentalidade, acredito que o carro possa melhorar em todas as áreas", vincou.

Quanto às primeiras impressões do carro, Sainz revelou-se empolgado e ansioso por começar. "De certeza que a primeira vez que se vê um carro é sempre um momento especial. É a primeira vez que vemos as formas, as cores e como vai ser - o que vamos conduzir em 2024. Vi um aspeto completamente diferente, tanto na forma como no design, e isso entusiasma-me porque mal posso esperar para conduzi-lo. Ansiei por este momento nos últimos meses e finalmente está a acontecer", terminou.



Autor: S.R.