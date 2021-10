«Se fosse há dois anos, Verstappen teria dado um murro a Hamilton»

Lewis Hamilton ganhou esta temporada um rival de peso na luta pelo título mundial de Fórmula 1 e os pontos de ambos - há apenas 6 a separar o britânico de Max Verstappen ao cabo de 16 corridas - mostram que a luta está mais intensa do que nunca. Trata-se de um novo nível de competitividade para o piloto da Red Bull, que muitos atribuem também ao amadurecimento do holandês de 24 anos. É essa também a opinião do alemão Timo Glock, que considera mesmo que o mesmo Max teria tido uma reação violenta caso o acidente de Monza tivesse sucedido há dois anos.





"O Lewis nunca mostra que tem pressão. Sabe muito bem como se mostrar para parecer tranquilo. Mas também sabe que quando mete o capacete tudo depende dele. Mas encontrou uma forma de se manter relaxado e tranquilo. Já o Max também se tem mostrado bem até ao momento. Para mim deu um grande salto, vê-se que está mais relaxado, muito mais controlado em muitos sentidos. Se fosse há dois anos, numa situação como a de Monza, provavelmente teria aberto o capacete do Lewis e dava-lhe um murro. Agora deixa-o de lado e pensa para si mesmo 'agora sai dessa'", atirou o alemão, antigo piloto da Jordan, Toyota, Virgin e Marussia, em declarações à 'Sport1'.