Sebastian Vettel e Lance Stroll renovam pela Aston Martin

O alemão Sebastian Vettel e o canadiano Lance Stroll renovaram contrato com a escuderia Aston Martin, do Mundial de Fórmula 1, para a temporada de 2022, anunciou esta quinta-feira a equipa britânica.

"Não conseguimos alcançar aquilo que nos propusemos fazer este ano, mas isso só aumentou a nossa vontade de vencer na próxima temporada, disse Lance Stroll, piloto que é filho de um dos donos da equipa, Lawrence Stroll.

Já Sebastian Vettel, que foi quatro vezes campeão do mundo pela Red Bull (2010 a 2013), mostrou-se "entusiasmado" por poder "competir com a nova geração de carros de Fórmula 1".

"O seu aspeto é muito diferente e os novos regulamentos devem dar-nos carros que possam competir de forma muito mais próxima do que hoje", sublinhou.

A equipa tem como melhor resultado o segundo lugar de Vettel no GP do Azerbaijão, em Baku.

Vettel é 12.º do campeonato, com 35 pontos, enquanto Stroll é 13.º, com 24.