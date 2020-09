Sebastian Vettel: «Estive muito perto de me retirar»

Sebastian Vettel confessou que esteve perto de se retirar da Fórmula 1 depois da Ferrari ter anunciado que não iria contar com o alemão em 2021.





"Estive perto", disse Vettel, que foi hoje, equipa que em 2021 passa a designar-se Aston Martin Racing. "Não sei há alguma medida quer permita medir o quão perto estive de sair. Tive muitos pensamentos sobre isso, mas pensei que tinha que colocar-me a mim à frente, pensar em mim", disse o alemão na conferência de imprensa de antevisão ao GP da Toscânia.A temporada de Vettel na Ferrari tem sido para esquecer. O piloto, tetracampeão entre 2010 e 2013, ocupa o 13ª lugar com apenas 16 pontos, e pensa agora no futuro"As últimas semanas e meses foram bastante intensos para mim. Era uma situação diferente e nova. Como disse desde o primeiro dia, senti que queria ficar na Fórmula 1 se houvesse algo que realmente me atraísse. É mais claro. que os desempenhos de Racing Point este ano foram cada vez melhores. Além disso, o novo regulamento caminha no sentido de uma competição cada vez mais nivelada, onde haverá oportunidades. Será a primeira vez que a equipa provavelmente estará em condições de ter o mesmo orçamento do que outras e mostrar do que são capazes".