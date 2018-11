Sebastian Vettel foi multado mas mantém segundo lugar da grelha para o GP Brasil

O alemão Sebastian Vettel, da Ferrari, foi este sábado sancionado com uma reprimenda e uma multa, depois da qualificação para o Grande Prémio do Brasil de Fórmula 1, mas segurou o segundo lugar da grelha de partida.O piloto da Ferrari foi visado pelos comissários depois de ter danificado a balança que pesa os monolugares em vários momentos ao longo do fim de semana, por não respeitar os procedimentos da pesagem. Vettel não concordou com a chamada entre a segunda e a terceira fase da qualificação, pois temia que a chuva começasse a cair e não tivesse tempo de trocar de pneus."Não é a melhor altura para chamar pilotos [para a pesagem]", comentou o alemão.Os comissários abriram uma investigação ao incidente, que terminou com uma reprimenda e uma multa, permitindo ao germânico manter o segundo lugar da grelha de partida conquistado em pista.Vettel partirá ao lado do britânico Lewis Hamilton, que foi o mais rápido por apenas 0,093 segundos relativamente ao corredor da Ferrari, conquistando a centésima pole position da Mercedes no Mundial de Fórmula 1.O Grande Prémio do Brasil, que este domingo se disputa no circuito de Interlagos, em São Paulo, é a 20.ª e penúltima corrida da temporada.Lewis Hamilton, já campeão desde a prova anterior, no México, garantiu hoje a décima 'pole' da temporada.