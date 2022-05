Sebastian Vettel protesta com a FIA... em cuecas

As diversas normas de segurança que têm vindo a ser implementadas pela Federação Internacional do Automóvel (FIA) não parecem agradar aos pilotos. Depois do protesto de Hamilton, Sebastian Vettel também veio a público demonstrar todo o desagrado... e de uma forma original.

Na véspera do GP de Miami, o alemão da Aston Martin resolveu aparecer de cuecas por cima do fato, na sequência de a FIA ter anunciado que toda a roupa que esteja em contacto com a pele dos pilotos não deve ser inflamável. Uma provocação que serve também de apoio ao protesto do colega de profissão Lewis Hamilton. Um dia antes, o piloto britânico da Mercedes apareceu na conferência de imprensa antes do arranque das primeiras sessões de treinos livres com... três relógios, várias correntes no pescoço e anéis em todos os dedos das mãos. Em declarações no evento, Hamilton assumiu que tem "pelo menos dois piercings" que não consegue remover por se encontrarem em zonas... delicadas do seu corpo.

Tudo isto porque a FIA também pretende fiscalizar o uso de adereços pessoais durante a competição, tudo normas que foram reforçadas em Miami.