Sebastian Vettel troca Ferrari pela Aston Martin

Sebastian Vettel vai deixar a Ferrari no final da época para assinar pela Aston Martin - o acordo já foi confirmado pela Racing Point. Depois de ter sido quatro vezes campeão do Mundo com a Red Bull, o alemão nunca conseguiu contrariar o domínio de Lewis Hamilton e da Mercedes na escuderia italiana, por isso parte agora, aos 33 anos, para um novo projeto.





A Racing Point diz que garantiu um piloto com "pedigree de campeão", com quatro títulos, 53 vitórias em grandes prémios, 57 pole positions e 67 pódios. Vettel foi o campeão mais jovem de sempre, com 22 anos, 3 meses e 29 dias."Estou feliz por finalmente poder partilhar notícias sobre o meu futuro. Estou extremamente orgulhoso por me tornar piloto da Aston Martin em 2021, é uma nova aventura para mim, numa marca lendária. Os resultados da equipa este ano impressionaram-me e penso que o futuro será melhor. A energia e o compromisso do Lawrence [Stroll, o dono da equipa] são inspiradores, podemos construir algo juntos. Sinto muito amor pela Fórmula 1 e a minha única motivação é correr à frente. Fazê-lo com a Aston Martin é um privilégio", disse Vettel.Sergio Perez, que tinha contrato com a Racing Point até 2022, confirmou ontem que vai abandonar a equipa no final da época.