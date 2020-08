Sergio Pérez de regresso depois de ter testado negativo à Covid-19

Sergio Pérez testou negativo à Covid-19 e está de regresso à competição este fim-de-semana no GP de Espanha. O piloto tinha acusado positivo a 30 de julho e por isso não pôde competir nos dois GP's da Grâ-Bretanha.



Para confirmar o regresso do piloto mexicano faltava apenas a revelação de um teste negativo, já que o próprio dizia sentir-se bem e sem sintomas. Na sua ausência, o eleito para o substituir foi Nico Hulkenberg, que terá agora de esperar por nova oportunidade.Quarta-feira, antes do resultado do teste ser tornado público, Pérez referiu sentir saudades da competição. "Sinto falta das corridas e é difícil ver de fora. Mal posso esperar para entrar no caminho certo, espero que neste fim de semana. Tenho muita sorte em ter apenas sintomas leves, então tenho conseguido continuar a treinar e certifico-me de que estou pronto para voltar", frisou o piloto.O GP de Esapnha será realizado este fim-de-semana.