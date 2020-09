Sergio Pérez deixa a Racing Point e abre a porta à entrada de Vettel

O piloto mexicano Sergio Pérez vai deixar a escuderia Racing Point no final da presente temporada de Fórmula 1, deixando, assim, uma vaga aberta para a entrada do alemão Sebastian Vettel. O anúncio foi feito esta quarta-feira pelo próprio piloto mexicano.

"Tudo tem um princípio e um fim e, após sete anos juntos, o meu tempo na equipa chega ao fim no final da temporada", disse Pérez, que ainda tinha mais um ano de contrato.

Sergio Pérez admite que a partida "magoa um pouco" pois diz ter apostado "na equipa em tempos muito difíceis". "Ultrapassámos obstáculos e tenho orgulho em dizer que salvei os empregos de vários dos meus companheiros", sublinhou o mexicano, que tem injetado dinheiro na escuderia através do patrocínio do milionário mexicano Carlos Slim.

Pérez diz que não tem "um plano B", mas que vai "tentar procurar um projeto" que o motive "a cem por cento". A Haas e a Alfa Romeo são as duas equipas da grelha que ainda não confirmaram nenhum dos dois pilotos para o próximo ano.

Sergio Pérez tem 30 anos e entrou na Fórmula 1 em 2011, para a extinta Sauber. Em 2013 representou a McLaren, tendo passado, no ano seguinte, para a Force India, que em 2018 foi convertida em Racing Point. Soma seis pódios, todos no terceiro lugar, e tem como melhor resultado no Mundial o sétimo lugar de 2016 e 2017. Este ano ocupa a 11.ª posição, com 34 pontos após oito corridas disputadas, tendo já falhado duas provas por ter sido infetado com covid-19.

Sebastian Vettel, que está de saída da Ferrari no final da temporada, tem sido insistentemente apontado à Racing Point em 2021, ano em que a equipa se passará a chamar Aston Martin.