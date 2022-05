Sergio Pérez foi o mais rápido na terceira sessão de treinos livres em Miami

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Sergio Pérez foi o mais rápido na terceira sessão de treinos livres, a última antes da qualificação que definirá a grelha de partida para o Grande Prémio de Miami disputado este domingo.

O piloto mexicano colocou o seu Red Bull no topo na tabela de tempos, ao rodar em 1:30.304m, com Charles Leclerc (+0.194s) e Max Verstappen (+0.345s) a completarem o pódio dos mais rápidos na sessão deste sábado.

A grande surpresa da última sessão de treinos livres foi mesmo Mick Schumacher. O filho do heptacampeão mundial Michael Schumacher colocou o seu Haas entre os 6 primeiros, com a melhor volta a ficar a +0.746s de Checo Pérez. Fernando Alonso (Alpine) e Sebastian Vettel (Aston Martin) completaram o top-5 da sessão, com o quarto e quinto tempo mais rápido, respetivamente.

Por outro lado, quem desiludiu foi a Mercedes. Depois de ontem ter dado claros sinais de evolução, George Russell e Lewis Hamilton voltaram a ficar aquém do desejado. Os dois britânicos fizeram apenas o 17.º e 15.º melhor tempos da sessão, respetivamente.