Sergio Pérez foi penalizado mas mantém vitória no GP de Singapura

Sergio Pérez e a Red Bull podem respirar fundo. A vitória no Grande Prémio de Singapura de Fórmula 1 está confirmada, pese embora a penalização de cinco segundos que foi aplicada ao piloto mexicano por violação das regras do safety car, isto para lá de uma reprimenda. Como tinha acabado com 7.5 segundos para Charles Leclerc, Checo vê confirmado o triunfo, mas agora (oficialmente) com 2.5 segundos de avanço para o monegasco.Em causa estiveram três momentos de violação, sendo que pelo primeiro (à 10.ª volta, por ter ficado a mais de dez carros de distância do safety car) foi repreendido e pelo terceiro (à 36.ª, por ter pressionado o SC a andar mais rápido) punido com os tais 5 segundos. O segundo, ocorrido à volta 36, valeu-lhe logo uma advertência por parte da direção de corrida.