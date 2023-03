Sergio Pérez garante 'pole' em qualificação para Verstappen esquecer

O mexicano Sergio Pérez, em Red Bull, garantiu este sábado a pole position para o Grande Prémio da Arábia Saudita, isto numa sessão que acabou por ser para Max Verstappen esquecer. O holandês, campeão em título, ficou-se pela Q2 devido a um problema no seu monolugar e vai apenas sair (até ver) da 15.ª posição.

Sem Verstappen como adversário, Checo mostrou-se sempre superior, deixando Charles Leclerc em segundo a 0.155 segundos. Contudo, o monegasco apenas sairá da 12.ª posição, devido a uma punição, fazendo com que Fernando Alonso herde a posição na primeira fila da grelha, depois de ter ficado a 0.465 de Pérez. Atrás dele sairão George Russell (+0.592) e Carlos Sainz (+0.666).





Nota ainda para a excelente performance de Oscar Piastri, que na sua segunda qualificação na F1 conseguiu levar o seu McLaren à Q3 e à nona posição da lista de tempos (sairá de oitavo, por conta da penalização de Leclerc). Em total constraste com Lando Norris, que sairá apenas de 19.º...

STARTING GRID



