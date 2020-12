Sergio Pérez garante primeira vitória da carreira no GP de Sakhir

Ainda sem lugar para 2021, o mexicano Sergio Pérez garantiu este domingo a sua primeira vitória na Fórmula 1, ao triunfar no Grande Prémio de Sakhir, numa prova realizada num traçado alternativo no Bahrain. O piloto da Racing Point, de 30 anos, cruzou a linha de meta à frente de Esteban Ocon e Lance Stroll, fechando um pódio no qual a formação britânica conseguiu ocupar os seus dois pilotos.





George Russell, que era a grande novidade para este Grande Prémio, por estar no lugar de Lewis Hamilton, foi nono, mas a verdade é que o dia foi tudo menos fácil para o britânico, que se viu afetado primeiro por um erro na boxe da equipa e ainda com um furo numa altura em que lutava pelos lugares da frente. Ao todo, Russell parou nas boxes quatro vezes e mesmo assim acabou dentro dos pontos, um lugar abaixo de Valtteri Bottas.Nota ainda para o facto de Max Verstappen ter abandonado logo na primeira volta, na sequência de um acidente com Charles Leclerc.