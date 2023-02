Sérgio Pérez termina ensaios de pré-temporada de Fórmula 1 com o melhor tempo

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O piloto mexicano Sérgio Pérez (Red Bull) concluiu este sábado o terceiro de três dias de testes de pré-temporada de Fórmula 1 com o melhor tempo, batendo o britânico Lewis Hamilton (Mercedes), no circuito de Sakhir, no Bahrain.

Pérez terminou o dia com o tempo de 1.30,305 minutos, após 131 voltas, deixando Hamilton a 0,359 segundos (com apenas 63 voltas) e o finlandês Valtteri Bottas (Alfa Romeo) a 0,522 segundos (com 129 voltas efetuadas).

Hoje, o bicampeão em título, o holandês Max Verstappen não saiu para a pista mas a Red Bull cotou-se como a mais forte e a favorita ao primeiro triunfo da temporada, no dia 5 de março, precisamente no circuito de Sakhir.

O melhor registo de Pérez foi conseguido com os pneus C4, correspondentes aos macios, enquanto o de Hamilton foi feito com os pneus C5, os supermacios, que serão cerca de meio segundo mais rápidos do que os C4.

O que quer dizer que a Red Bull é mais rápida cerca de 0,8 segundos do que a Mercedes, que este ano parece ter resolvido o problema de 'purpoising' que a afetou no ano passado.

"A trepidação que tínhamos desapareceu, o que é um grande passo para nós. Mas ainda há outras coisas nas quais estamos a trabalhar", comentou Hamilton, em declarações reproduzidas pelo site oficial da Fórmula 1.

Os trabalhos de pré-temporada também mostraram que a Red Bull é especialmente eficaz a gerir a degradação dos pneus dos seus monolugares, fator decisivo em corrida, ao contrário do que aconteceu com a Mercedes e, sobretudo, com a Ferrari ao longo dos três dias de ensaios.

Aston Martin e Alfa Romeo mostraram equivalência de forças na luta pelo quarto lugar entre as equipas, atrás de Red Bull, Ferrari e Mercedes.

Hoje, os dois Ferrari terminaram em quarto e quinto, posições ocupadas pelo monegasco Charles Leclerc e pelo espanhol Carlos Sainz, respetivamente.

O registo hoje conseguido por Sérgio Pérez é melhor do que o que deu a pole position nesta pista a Charles Leclerc, em 2022 (1.30,558 minutos), e 1,4 segundos menos do que o tempo de Max Verstappen no terceiro dia de testes da época passada.

O Mundial de Fórmula 1 arranca em 05 de março, com a primeira de 23 provas da temporada, no Bahrain.