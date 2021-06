Serviço militar obrigatório coloca temporada de F1 de Mazepin em risco

Complica-se ainda mais a vida de Nikita Mazepin na Fórmula 1. O piloto da Haas está a ser pressionado pelo governo russo para cumprir o serviço militar obrigatório a todos os homens nascidos na Rússia, sendo que esta presença no exército deverá ser feita entre os 18 e os 27 anos.

Em declarações feitas esta sexta-feira, Dmitry Mazepin, pai do jovem piloto de 22 anos, afirmou que o estado russo "não liga nenhuma aos atletas". "O Nikita tem 23 corridas este ano [já fez 5] e eles estão sempre a dizer-lhe que ele tem de se juntar ao exército, que tem de cumprir o serviço militar. Ele está sempre a perguntar-me 'pai, o que vou eu fazer? Tenho provas a cada duas semanas'. Ninguém quer saber. Mas não é apenas com o Nikita, mas sim com todos os que estão nesta situação. O estado não quer saber dos atletas", declarou o bilionário russo, à margem do Fórum Económico Internacional de São Petersburgo.

Caso Mazepin não possa participar nas próximas corridas de Fórmula 1, a vaga deverá cair para o brasileiro Pietro Fittipaldi, piloto de reserva da Haas. Recorde-se que já no último ano, Fittipaldi foi chamado a substituir o francês Romain Grosjean, ele que é o seu companheiro de equipa em Indy.