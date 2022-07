Max Verstappen vence corrida de sprint do Grande Prémio da Áustria

há 22 min 16:08

Grelha de partida para amanhã definida

Esta corrida de Sprint define a ordem da corrida de amanhã, que acaba por ser uma perfeita fotocópia da qualificação de ontem no que aos primeiros lugares diz respeito. Max Verstappen vai sair da pole na frente de Charles Leclerc e Carlos Sainz, ao passo que George Russel sai de quarto. Sergio Pérez vai arrancar de quinto, tendo ao seu lado (até ver) Esteban Ocon.



Isto porque o carro do francês parou praticamente depois de cruzar a linha de meta e fica em dúvida se houve algum problema no Alpine. Especialmente quando Alonso... nem conseguiu arrancar. O espanhol, que tinha grandes expectativas, sairá de último no domingo.