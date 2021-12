Hoje pode haver campeão: siga o GP da Arábia Saudita em direto

A homenagem a Frank Williams antes da corrida

Os pilotos e o staff da Fórmula 1 homenagearam Frank Williams, que faleceu no passado domingo aos 79 anos, com um minuto de silêncio antes da corrida se iniciar.

Ahead of lights out, the whole paddock comes together to celebrate a true legend of Formula 1



Drivers, team members and world champions stand together for a minute of silence for the one and only Sir Frank Williams ??#F1 pic.twitter.com/Df6vCCPZm0