Siga o Grande Prémio da Áustria, em direto

F3: Isack Hadjar (Red Bull) conquista a terceira vitória da temporada na Áustria

Isack Hadjar, piloto da Red Bull, conquistou este domingo a terceira vitória na presente temporada na Fórmula 3 ao conquistar o Grande Prémio da Áustria, no Red Bull Ring, numa corrida em que o português Zdenek Chovanec (Charouz Racing System) não terminou.

ISACK HADJAR TAKES HIS THIRD WIN OF THE SEASON!!!!!!



A supremely controlled race from lights to flag by the Frenchman



Well done to the @redbullracing Academy driver! #AustrianGP #F3 @IGK_Zack6 pic.twitter.com/LMU2Qbzn8H