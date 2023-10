Drama logo no arranque! Serio Pérez abandona após choque com Leclerc na curva 1

1/71 - Drama logo no arranque! Red Bull de Sergio Pérez e o Ferrari de Charles Leclerc tocam-se na primeira curva. O carro do mexicano acabou mesmo por saltar e sair fora do asfalto. Max Verstappen fez um arranque fenomenal e chegou à curva 1 na frente. Entretanto, Pérez já está nas boxes e não vai regressar. Desilusão total para os fãs mexicanos!

DRAMA AT TURN 1!!!



Perez and Leclerc make contact



