Spa-Francorchamps e Paul Ricard de fora do calendário provisório de Fórmula 1 para 2023

O calendário da Fórmula 1 para a próxima temporada promete uma grande revolução, com a entrada de alguns novos circuitos e a possível saída de alguns dos traçados mais emblemáticos da modalidade. De acordo com a versão holandesa do portal 'Motorsport', o calendário provisório de 2023 não conta com as presenças dos Grande Prémios da Bélgica e França, deixando assim os circuitos de Spa-Francorchamps e Paul Ricard de fora. Para os seus lugares, prevê-se as estreias dos GPs de Las Vegas, África do Sul e ainda os regressos de Qatar e China.

Recorde-se que em 2021, o GP da Bélgica ficou marcado na história da modalidade depois de não ter sido terminado devido à intensa chuva que se fez sentir no traçado, com os pilotos que terminaram entre os lugares pontuáveis a receberem apenas metade das pontuações a que teriam direito em condições normais de corrida. Nessa prova, Max Verstappen terminou em primeiro, com George Russell a conseguir o seu primeiro pódio da carreira, ainda ao serviço da Williams Racing, e Lewis Hamilton no lugar mais baixo do pódio.

Programada para iniciar-se a 5 de março, no Bahrain, a temporada de 2023 terá um total de 24 provas.