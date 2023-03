Stroll faz relato impressionante sobre as lesões: «Precisava de ajuda até nas tarefas domésticas...»

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Lance Stroll (@lance_stroll)

Lance Stroll partilhou esta terça-feira, numa longa mensagem deixada nas redes sociais, a difícil jornada que viveu nas últimas semanas. O piloto da Aston Martin sofreu um acidente de bicicleta e esteve muito perto de ficar de fora do arranque do campeonato mundial de Fórmula 1 no Bahrain - Grande Prémio que terminou no 6.º lugar -, mas recuperou a tempo dessa prova, naqueles que considera terem sido momentos de muito "trabalho e persistência".O relato impressionante do piloto canadiano valeu, de resto, muitos elogios dos seus companheiros. "Fenomenal", comentou Fernando Alonso, numa publicação que Carlos Sainz, Esteban Ocon, Pierre Gasly e até Fabio Quartararo aplaudiram."Hoje quero tirar um momento para refletir sobre as últimas semanas e partilhar a minha história convosco.No sábado, 18 de fevereiro, tive um acidente de bicicleta enquanto treinava em Espanha. Os exames mostraram que sofri uma fratura e que desloquei o pulso direito, que fraturei o pulso esquerdo, além de uma fratura parcial na mão esquerda e finalmente outra fratura no dedo do pé direito.Com o início da temporada a aproximar-se, o momento não poderia ter sido pior. A minha equipa médica, a princípio, acreditou que eu ia perder não só os testes [para o Bahrain], como a corrida.48 horas após o acidente/12 dias antes da primeira corrida, o Dr. Javier Mir operou com sucesso o meu pulso direito. Após a cirurgia, disse-me que eu voltaria em Jeddah [a segunda corrida da temporada] se trabalhasse duro e, com um pouco de sorte, estava otimista de que eu poderia correr no Bahrain - mas essa era uma possibilidade remota. Até hoje, estou convencido de que a urgência que o Dr. Mir mostrou em ajudar-me foi o que me levou ao Bahrain.O trabalho não estava feito. Infelizmente, o Dr. Mir explicou que as fraturas na minha mão/punho e dedo do pé esquerdo não eram adequadas para fixação e que eu precisaria de ter uma abordagem mais conservadora para curar as minhas outras lesões.A minha equipa médica garantiu que estava a fazer tudo e mais alguma coisa para que houvesse alguma evidência de cicatrização óssea. Isso tornou-se o meu trabalho a tempo inteiro, tentar juntar tudo o que pudesse para ajudar, mesmo que fosse em 0,5%.Inicialmente o progresso foi lento, e precisava de muita ajuda até nas tarefas domésticas.Mas a cada dia ficava melhor e, no dia 4, tive a chance de correr no Bahrain. A minha equipa desenvolveu um programa que me ajudou a restaurar a mobilidade e a força nos meus pulsos.A reabilitação exigiu muito trabalho e persistência - mas com uma equipa médica incrível e os meus amigos e familiares a apoiarem-me consegui superar a dor e voltar à pista no Bahrain com a equipa e os outros pilotos.E nós conseguimos!Sou grato a todos que me apoiaram e enviaram mensagens!".