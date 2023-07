Stroll quer mudanças em Spa: «Dentro de poucas semanas vamos brincar com o fogo outra vez»

Quatro anos depois do acidente que tirou a vida a Anthoine Hubert, o circuito de Spa-Francorchamps voltou a ser palco de um momento trágico no mundo do automobilismo. Desta feita com o fatal acidente a envolver Dilano van 't Hoff , que deixou todo o paddock da Fórmula 1 em choque. E levou, de novo, a uma onda de protestos e pedidos de mudanças ao traçado belga, que no entender de Lance Stroll, Lando Norris e Fernando Alonso precisa de algum tipo de alteração. Especial a curva que já viu morrerem dois jovens pilotos: a Eau Rouge/Raidillon."A história do dia não foi a corrida [de Sprint, na Áustria ]. Perdemos um jovem piloto em Spa hoje e os meus pensamentos estão com ele e com a sua família. Não é justo aquilo que aconteceu e aquela curva tem de ser analisada e modificada, porque já perdemos dois jovens talentos em cinco anos. Tem de ser mudado, é apenas aquela curva. E vamos para lá daqui a poucas semanas. É horrível aquilo que aconteceu hoje, perdemos um elemento da família das corridas. Temos seriamente de pensar no que fazer àquela curva, porque nunca é divertido passar por lá. Sempre que o fazemos, estamos a colocar as nossas vidas em risco. E hoje vimos algo mau a acontecer. E não é correto", declarou Lance Stroll, que em seguida lançou um apelo claro."Têm de fazer algo. Vamos brincar com o fogo em poucas semanas. Outra vez. Não apenas nós, mas os miúdos de Fórmula 2, da Fórmula 3, todos aqueles que passam naquela curva a cada semana. Mesmo estando seco, se alguém perder o controlo do carro, sendo uma curva cega, vais bater no muro e, ao voltar, ficas no meio da pista. Um carro vem na tua direção a 300 km/h, estás feito".Já Pierre Gasly, que era um dos melhores amigos do falecido Hubert, partilha da mesma opinião. "Estamos todos chocados e tristes com o que se passou. E recorda-nos de momentos muito tristes, como o que aconteceu ao Anthoine há uns anos. É errado, nunca devíamos estar na posição de perder jovens talentos. Temos de rever o que aconteceu e garantir que este tipo de cenários não se repetem. Porque acho que já chega. Perder talento desta forma, é obviamente muito triste. Espero que as pessoas envolvidas na segurança cuidem da segurança de todos os pilotos, que tomem algumas ações, pois não é a primeira vez e não devia ter acontecido".Já Fernando Alonso, o mais veterano de todos, deu uma visão diferente. "Não sei se é da pista ou da velocidade e visibilidade. Acho que o maior problema é a visibilidade. Não é que não sejamos capazes de pilotar em condições de piso molhado, mas quando vemos todas estas bandeiras vermelhas, atrasos... É assim que agora funcionam os monolugares. A visibilidade é tão baixa que não podes pilotar em certos circuitos a determinadas velocidades. Não sei se é um problema de Spa apenas. Acho que em Monza, se apanhares um carro a meio da pista, também o conseguirás ver. É apenas baixa visibilidade. E é algo que podemos deixar que aconteça de novo. Tem de ser a última vez!"