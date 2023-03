Stroll: «Se alguém me tivesse dado 1% de chances para estar aqui, tinha aceitado»

Lance Stroll esteve muito perto de ficar de fora do arranque do campeonato mundial de Fórmula 1. O piloto canadiano da Aston Martin sofreu um acidente antes dos testes de pré-temporada e ficou em dúvida para a corrida deste domingo, no Grande Prémio do Bahrain. Contudo, apesar das aparentes dificuldades físicas, Stroll conseguiu participar e terminar a sessão de qualificação com um 8.º lugar na grelha de partida para amanhã.





"Se alguém me tivesse dado 1% de chances de estar aqui, tinha aceitado. Hoje faz exatamente duas semanas que sofri o acidente. Não podia mexer as minhas mãos, não conseguia andar. Parti o dedo grande do meu pé direito também. A luz estava muito ao fundo do túnel. Saí de cirurgia há 12 dias e do hospital há 10, mais ou menos. Estou muito agradecido e feliz por poder estar aqui hoje. Penso que cada dia que passa vai ficando mais fácil. Hoje não estou preocupado como estava há uma semana", disse o jovem de 24 anos, em declarações à Reuters.Sobre o resultado conseguido na sessão de qualificação no Bahrain, Stroll mostrou-se satisfeito com o desempenho do AMR23. "Sinto que consegui levar o carro até a uma boa posição no final da sessão de qualificação, fiquei contente por conseguir puxar pelo carro, pareceu-me decente. Parece que temos um bom ritmo de corrida, como demonstrámos nos testes. Amanhã será uma corrida longa e estou ansioso", terminou.