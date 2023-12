Susie Wolff terá passado informação privilegiada a Toto Wolff: FIA abre investigação

A temporada de Fórmula 1 terminou e para agitar um pouco as hostes neste período de pausa... nada melhor do que uma polémica. Os protagonistas são Toto Wolff e Susie Wolff, marido e mulher que são, também, diretor da Mercedes e diretora-executiva da F1 Academy, respetivamente. Ora, essa ligação familiar provocou uma forte espulação no início desta semana, com alegações de um conflito de interesses, que levou a própria FIA a abrir uma investigação.Em causa está essencialmente o facto de Susie, enquanto diretora-executiva da F1 Academy, ter acesso a informações confidenciais sobre as atividades da FOM - particularmente úteis para prever o que poderá eventualmente ser decidido no futuro - que outros chefes de equipas normalmente não têm. Essa suspeita terá surgido recentemente, depois de numa reunião de diretores de equipas Toto Wolff ter revelado algo que, alegadamente, apenas os elementos diretamente ligados à estrutura da FOM teriam acesso.O rumor ganhou forma e levou mesmo a uma defesa forte por parte dos dois envolvidos, isto para lá da investigação anunciada pela FIA... da qual a Fórmula 1 não tinha conhecimento. "O comunicado revelado publicamente não foi partilhado connosco. Temos confiança completa de que as alegações são erradas, pois temos um processo robusto que garante que esse tipo de situações de conflitos de interesses não acontecem. Estamos confiantes de que nenhum elemento da nossa equipa passou informações a um diretor de equipa e deixamos o alerta a quem faz graves alegações sem fundamento", disse a F1 em comunicado.Já a Mercedes, notou a divulgação do comunicado sem citar diretamente envolvidos e diz-se "altamente surpreendida por tomar conhecimento de uma investigação pela imprensa". "Rejeitamos totalmente a alegação do comunicado e do meio de comunicação em causa, que afeta diretamente a integridade do nosso diretor".Por seu turno, Susie Wolff também já reagiu, assumindo sentir-se "insultada" pela suspeita, ainda que "infelizmente nada surpreendida" pelas alegações. "É lamentável que a minha integridade seja colocada em causa desta forma, especialmente quando parece estar baseada num comportamento intimidatório e misógino e centrada no meu estado civil e não nas minhas capacidades. Ao longo da minha carreira no desporto motorizado encontrei muitos obstáculos e rejeito estas alegações sem sentido que ensombram a minha dedicação e paixão na F1 Academy. Rejeito de forma veemente estas alegações", escreveu Susie Wolff, nas redes sociais.