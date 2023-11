Tampa de esgoto pode sair cara: Fórmula 1 arrisca indemnização milionária

O Grande Prémio de Las Vegas pode ter sido um sucesso por conta de uma animada corrida de domingo, mas ainda promete dar muito que falar nos próximos tempos. E acabar com um prejuízo brutal para a organização e para a própria Fórmula 1. Tudo por conta da intenção apresentada por uma firma de advogados, que avançou recentemente a intenção de accionar judicialmente a organização do evento por conta da forma como foram tratados os adeptos na sexta-feira, dia no qual a primeira sessão de treinos foi suspensa apenas ao cabo de 9 minutos, devido à já famosa tampa de esgoto que saltou e danificou gravemente o Ferrari de Carlos Sainz. Os fãs apenas viram esses tais 9 minutos e, depois, foram mesmo expulsos das bancadas para a segunda sessão, que apenas começou já às 2:30 da madrugada locais - porque não havia funcionários para manter o espaço e limpá-lo depois da sessão.Em causa está um pedido de indemnização individual, para cada um dos 35 mil adeptos afetados, no valor de 30 mil dólares (qualquer coisa como 27.4 mil euros). Ora, feita as contas, a Fórmula 1 arrisca-se a pagar quase mil milhões de euros em indemnizações caso a intenção de quem avançou com o processo seja satisfeita. Segundo o documento, em causa está um "incumprimento do contrato, negligência e práticas comerciais enganosas". "Vamos fazer valer os direitos dos fãs que viajaram de longe e pagaram pequenas fortunas para ver o Grande Prémio, mas que foram privados dessa experiência", garantiu Steve Dimopoulos, o advogado que comanda este processo.Na sua alegação, Dimopoulos e os seus pares consideram que a organização do Grande Prémio foi a responsável por toda a situação que levou ao cancelamento da sessão e, também, ao atrasar do arranque da segunda, por não terem garantido as condições para que o evento fosse realizado. "A Fórmula 1 e os organizadores tinham o dever de inspecionar a pista para garantir que a mesma estava segura para ser utilizada pelos pilotos e pronta para um treino livre", refere o documento, que por outro lado acusa a organização de ter "falhado na deteção de problemas na instalação da tampa de esgoto".Note-se que todos os afetados receberam um voucher de 200 dólares (independemente do valor do bilhete adquirido), que apenas poderia ser utilizado na zona de merchandising do circuito. Muitos desses adeptos gastaram entre 600 e 1.000 euros pelos ingressos, o que desde logo representa um prejuízo considerável, ao qual se terá de acrescentar igualmente tudo o que foi pago para chegar e ficar em Las Vegas. De resto, o processo accionado faz referência a uma alínea no contrato de compra dos bilhetes, que dá conta de que, se o evento fosse cancelado e não reagendado, um reembolso integral teria de ser feito. Algo que não aconteceu...Max Verstappen nunca se mostrou muito impressionado com o Grande Prémio de Las Vegas e mal soube do sucedido na sexta-feira foi rápido a deixar o seu apoio aos adeptos afetados. E bem ao seu jeito... "Se fosse um fã, teria destruído isto tudo", atirou o holandês, na sexta-feira.