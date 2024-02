Terramoto na Fórmula 1: Hamilton pode estar a caminho da Ferrari

A temporada de 2024 ainda não começou, mas a de 2025 já começa a dar que falar. A imprensa italiana avança que Lewis Hamilton pode trocar a Mercedes pela Ferrari no próximo ano e em Espanha já se fazem contas ao acontecerá a Carlos Sainz.



Hamilton tem mais dois anos de contrato com a equipa alemã, mas no vínculo tem uma cláusula de saída para a Ferrari, onde faria dupla com Charles Leclerc, que recentemente renovou com a 'scuderia'. O britânico, de 39 anos, pode abandonar a casa onde esteve na última década e onde se tornou heptacampeão, sem no entanto nada ganhar nos últimos dois anos.



'Sir' Lewis estará certamente tentado pelo desafio de ganhar títulos com três equipas históricas (também foi campeão pela McLaren) e reconduzir a Ferrari aos seus anos gloriosos.



E Carlos Sainz? A efetivar-se a entrada de Hamilton o espanhol será necessariamente o piloto sacrificado. Têm havido conversas para a renovação do contrato para lá de 2024, que não têm sido bem sucedidas. Mas esta 'transferência' do britânico poderá causar uma autêntica 'bola de neve' no mercado da F1 e não deverão faltar-lhe opções.