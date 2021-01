Testes da pré-época da Fórmula 1 transferidos de Barcelona para o Bahrein

Os testes da pré-temporada da Fórmula 1 foram transferidos da cidade espanhola de Barcelona para o Bahrein, de 12 a 14 de março, anunciou esta terça-feira o promotor e a Federação Internacional de Automobilismo (FIA).

Depois da prova inaugural da temporada, prevista para Melbourne, Austrália, ter sido adiada devido às contingências da pandemia de covid-19, o arranque da época verifica-se uma semana mais tarde, em 28 de março, precisamente no circuito de Sakhir, Bahrein.

As restrições de viagens para a Austrália, como medida de controlo da covid-19, levaram a que a prova prevista para 21 de março fosse transferida para novembro.

As atuais condições sanitárias a nível global ditaram ainda que os testes de inverno tenham sido reduzidos de seis para três dias.

Esta época, os monolugares permanecem essencialmente os mesmos de 2020, uma medida de economia de custos no meio da crise pandémica.

Em 2020, a Fórmula 1 regressou a Portugal, após 24 anos e pela primeira vez no Autódromo Internacional do Algarve, em Portimão, após as alterações ao calendário motivadas pela pandemia de covid-19; em 2021, o país já não integra o programa de 23 provas.

