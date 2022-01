Testes de pré-época de Barcelona sem público nem transmissão

A Fórmula 1 anunciou esta quarta-feira as datas dos treinos de pré-temporada para a nova época. Barcelona vai acolher as primeiras sessões de trabalho na pista, entre 23 a 25 de fevereiro, mas será completamente à porta fechada e sem transmissão televisiva, sendo que apenas no final do dia serão divulgados os melhores tempos do dia.Mais tarde, de 10 a 12 de março, o Bahrain acolhe a primeira sessão de treinos oficiais, já com público e transmissão televisiva habitual. Será a primeira vez que o público assistirá aos novos monolugares, já incluídos no novo regulamento. O início do Mundial está previsto para 20 março.Entretanto, seis das dez equipas já anunciaram as datas da apresentação dos seus novos monolugares para 2022: Aston Martin (10 fevereiro), McLaren (11 fevereiro), AlphaTauri (14 fevereiro), Ferrari (17 fevereiro), Mercedes (18 fevereiro) e Alpine (21 fevereiro).