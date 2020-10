Tiago Monteiro: «Pista vai permitir algum espetáculo»

O piloto português Tiago Monteiro acredita que a pista do Autódromo Internacional do Algarve vai "permitir algum espetáculo" no Grande Prémio de Portugal de Fórmula 1, que se disputa no domingo.

"Visualmente, para quem estiver a ver, vai ser divertido", prevê o piloto portuense, que já ali venceu uma prova do Mundial de WTCC, em 2010.

Tiago Monteiro diz que "a pista é bastante interessante, muito técnica, rápida, com curvas cegas, que vão permitir algum espetáculo".

O piloto da Honda na Taça do Mundo de Carros de Turismo nunca chegou a disputar o GP de Portugal de Fórmula 1, pois quando chegou à disciplina máxima este já não se realizava.

Este fim de semana, o Autódromo Internacional do Algarve recebe a 12.ª prova do Mundial, 24 anos depois da última vez.

Mesmo na juventude, o piloto português estudava em França, onde viu uma das primeiras corridas, tal como aconteceu na Alemanha.

"Há sempre o sonho de chegar à F1. Mas nunca participei no evento, só vi corridas na França e na Alemanha", recorda.

Tiago Monteiro foi piloto da Jordan em 2005 e 2006, sendo o único português a ter subido ao pódio durante a corrida de Indianápolis.