Toto Wolff lançou suspeita sobre abandono de Tsunoda e AlphaTauri fala em insinuações "insultuosas"

A estranha situação a envolver Yuki Tsunoda na fase final do Grande Prémio da Holanda , com o japonês a parar na pista alegando um problema nas rodas do seu AlphaTauri, para posteriormente retomar a marcha e voltar depois a parar - desta vez em definitivo -, deixou os fãs da Fórmula 1 algo intrigados e confusos, mas também levou às já habituais teorias da conspiração. Uma delas acabou por ser lançada, provavelmente de forma inadvertida, pelo chefe da Mercedes, que à Sky Sports deixou no ar um pouco de suspeita pela forma como tudo sucedeu. Em causa esteve essencialmente a necessidade de accionar o Virtual Safety Car nessa fase decisiva da corrida, que permitiu a Max Verstappen uma paragem nas boxes de 'borla', isto quando Lewis Hamilton liderava a corrida."Se estivéssemos a lutar pelo campeonato, essa situação seria que iria analisar de forma atenta. Mas o que tem de ser investigado é a segurança dos pilotos e de todos. Um piloto parou, desapertou o cinto, fez uma volta completa, entrou nas boxes, o problema não foi resolvido, colocou o cinto de segurança de novo, voltou a conduzir e parou o carro de novo. Isso talvez tenha mudado o resultado de uma prova que provavelmente teríamos ganho", disse Toto Wolff.A declaração do chefe da Mercedes não caiu bem na esfera da AlphaTauri, que nas redes sociais deixou uma mensagem na qual considera todas as suspeitas lançadas (não apenas a de Toto Wolff) como "insultuosa". A marca italiana condena ainda os ataques que foram feitos nas últimas horas a Hannah Schmitz, a engenheira principal da Red Bull."É incrivelmente desanimador ler a linguagem e comentários que têm sido direcionados à nossa equipa e a Hannah Schmitz, a chefe de estratégia da Red Bull. Este comportamento de ódio não pode ser tolerado, para lá das acusações de jogo sujo, que são inaceitáveis, falsas e completamente desrespeituosas tanto para nós como para a Hannah. Sempre competimos de forma independente, justa e com os maiores níveis de respeito e desportivismo. O Yuki teve um problema que a equipa não detetou no imediato, algo que o obrigou a parar. Sugerir algo de diferente é insultuoso e categoricamente incorreto", podia ler-se na nota deixada nas redes sociais.