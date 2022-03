Toto Wolff e o desempenho da Mercedes esta temporada: «Não tem sido nada divertido»

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Atualmente no terceiro lugar do Mundial de construtores, a Mercedes tem a perfeita noção que o arranque da nova temporada de Fórmula 1 tem sido aquém das expectativas da equipa, muito por culpa do "défice" nos tempos por volta.

Em declarações em jeito de análise ao duelo entre Charles Leclerc e Max Verstappen, até ao momento os principais candidatos à conquista do Mundial de pilotos, Toto Wolff, chefe de equipa da Mercedes, lamentou o facto de a escudeira alemã não estar a lutar pelos lugares cimeiros, prometendo muito trabalho até, efetivamente, regressar ao topo.

"Antes, estávamos bem no centro de todos esses duelos divertidos lá na frente. Falando como parte interessada da Fórmula 1, beneficiámos de um grande espetáculo. Isso é realmente espetacular de ver", começou por dizer o austríaco, prosseguindo: "Por outro lado, é extremamente doloroso não fazer parte desses mesmos jogos divertidos e não fazer por culpa de um défice nos nossos tempos por volta. Não vamos descansar até estarmos de volta à luta [pelas vitórias e títulos]. Mas tens toda a razão, não tem sido nada divertido. É um exercício de humildade, e no final vai fazer-nos ainda mais fortes, apesar de neste momento não ser nada divertido."