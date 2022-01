Toto Wolff pede desculpa por palavras dirigidas a Chris Horner: «Chamei-lhe fanfarrão...»

A rivalidade entre Mercedes e Red Bull, que na temporada de 2021 colocou Lewis Hamilton e Max Verstappen, o campeão , frente a frente até à última corrida, já vem há algum tempo 'incendiando' os ânimos não só entre os pilotos como entre os chefes das equipas, Toto Wolff e Chris Horner, sendo que o primeiro já pediu desculpa pelas palavras "menos simpáticas" que chegou a proferir."Lamento mesmo. Tento sempre manter-me profissional, abordar as coisas dessa maneira. Sem dúvida que isto se tornou uma questão muito pessoal entre nós dois algures no percurso. Houve um momento em que ele me mandou calar, e eu respondi-lhe que era um fanfarrão e que falava muito para as câmaras", começou por lembrar o austríaco, que justificou as palavras como sendo "no calor do momento"."Não deveria ter dito isso porque temos uma relação profissional. É preciso respeitar a outra pessoa, mas estar no meio de uma disputa tão dura como a que tivemos na temporada passada...".Wolff confessou também que a sua mulher foi uma das pessoas que o fez mudar algumas atitudes. "Ela perguntou porque é que eu estava a ter estes tipo de discussões. Dizia-me que eles estavam a fazer tudo para ganhar e que eu tinha de respeitar isso", concluiu.