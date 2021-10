Toto Wolff pondera troca de motor para Hamilton já na Turquia: «Se não acabares uma corrida...»

Toto Wolff, chefe e diretor executivo da Mercedes, admitiu que está a equacionar a hipótese de trocar o motor de Lewis Hamilton para o Grande Prémio da Turquia, já no fim de semana. O carro do piloto pritânico tem o terceiro motor da época e a mudança para um quarto valer-lhe-á a punição de começar a corrida no último lugar da grelha, à imagem do que sucedeu com Max Verstappen (Red Bull) no GP da Rússia.





Wolff teme que Hamilton possa não terminar um Grande Prémio devido a problemas como uma falha no motor. Algo que, a suceder, poderá hipotecar as possibilidades de o britânico conquistar o seu 8º título mundial de pilotos."É uma possibilidade [a troca de motor], mas ainda não decidimos quando será nem como. O mais importante é não ter problemas e acabar as corridas. Podemos sempre lidar com uma ou outra oscilação, terminando as corridas em segundo ou terceiro. O campeonato ainda é longo. Mas se não acabares uma corrida... Por isso estamos atentos aos parâmetros dos motores para não termos problemas", analisou o alemão Toto Wolff.Refira-se que, após 15 provas, Hamilton lidera o Mundial com dois pontos de vantagem sobre Max Verstappen. Em termos de construtores, a Mercedes também vai levando a melhor relativamente à Red Bull por 23 pontos. Uma eventual desistência de Lewis Hamilton em Istambul poderia colocar em causa as ambições da Mercedes nas duas classificações, até porque depois da Turquia restarão apenas seis provas até ao final do Mundial.