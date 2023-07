Toto Wolff reconhece superioridade de Verstappen: «É como se corresse contra pilotos de Fórmula 2...»

Quando Lewis Hamilton garantiu, no sábado, a pole position para o Grande Prémio da Hungria , parecia haver uma réstia de esperança na Mercedes, que chegou a sonhar a vitória em Budapeste. Mas a verdade é que, em poucos segundos, Max Verstappen desfez as dúvidas. Partiu do 2.º lugar, ultrapassou o piloto britânico na 1.ª curva e, daí até ao final da corrida, não mais largou a 1.ª posição . No final da prova, Toto Wolff reconheceu uma vez mais a superioridade do holandês."É uma meritocracia. Voltaremos a lutar e a ganhar corridas e títulos, mas o ritmo que vemos agora por parte do Max... É como se estivesse a correr contra pilotos de Fórmula 2. Fizeram [Red Bull] o melhor trabalho possível dentro das regras", analisou o chefe de equipa da Mercedes, antes de abordar as três ultrapassagens (de Verstappen, Norris e Piastri) que Hamilton sofreu nos instantes iniciais."Perdemos logo uns 15 segundos", atirou.Com a vitória no Hungaroring, Verstappen somou o 7.º triunfo consecutivo em Grandes Prémios. A Red Bull, de resto, levou a melhor em todas as corridas da temporada até ao momento.